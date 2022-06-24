Какие овощи для здоровья полезней варить
Известный российский диетолог Маргарита Королёва заявила, что овощи необходимо подвергать температурной обработке. Это сделает их более полезными для самочувствия человека.
Маргарита Королёва полагает, что некоторые овощи лучше отваривать, а не есть в сыром виде. Таким образом в них усиливается количество и уровень воздействия на организм человека полезных веществ. В частности, через температурную обработку или отваривание надо проводить болгарский перец, морковь и помидоры. В перце и томатах за счёт воздействия высоких температур вырастает активность ликопина - одного из самых мощных антиоксидантов.
Ликопин представляет огромную ценность для самочувствия человека, особенно для кроветворной системы, он незаменим и для мужских аспектов здоровья. Температурная обработка усиливает активность некоторых жирорастворимых витаминов в овощах, к примеру, витамина А, которого достаточно много в моркови. И концентрация этого витамина после термической обработки моркови вырастает. Впрочем, в некоторых овощах вообще содержатся опасные компоненты, если употреблять их в сыром виде.
Например, свёклу и капусту нельзя употреблять сырыми. В брокколи имеется вроде бы полезное вещество сульфорафан, которое в некоторых случаях производит токсическое воздействие на организм. Сырые овощи представляют опасность для людей, имеющих проблемы желудочно-кишечной системы, так как в этих овощах грубые пищевые волокна, которые плохо усваиваются организмом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Маргарита Королева
ЗОЖ
профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой»
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