Витамин С: мощный антиоксидант и активатор иммунитета
Прием витамина С на постоянной основе не влияет на частоту простудных заболеваний, и, тем не менее, отказываться от него не стоит. Особенно, если вы регулярно подвергаетесь интенсивным физическим нагрузкам.
Нутрициолог Елена Суханова рассказала, какой эффект на организм оказывает употребление витамина С в повышенных дозах (от 200 мг в сутки).
«Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление витамина С в дозах не менее 200 мг/сутки не снижает частоту простудных заболеваний, но может сократить продолжительность простуды и ослабить тяжесть симптомов», — говорит эксперт.
Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы и токсины, помогает организму восстанавливать ресурсы. Употребляя витамин С, вы заметите, что стали бодрее и энергичнее.
Еще одна важная роль витамина С — участие в синтезе интерферонов. Это наши природные «антивирусы», которые помогут организму противостоять различным видам вирусных заболеваний.
От уровня витамина С напрямую зависят риски развития болезни Альцгеймера. Чем меньше витамина С — тем выше риски.
Также витамин С является кофактором для лучшего усвоения железа и цинка.
Прием витамина С повышает защитные силы организма, а также сокращает последствия окислительных процессов, которые приводят к раку. То есть витамин С является еще и средством профилактики онко-процессов.
Елена Суханова
ЗОЖ
Нутрициолог, диетолог
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