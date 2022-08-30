Витамин С: мощный антиоксидант и активатор иммунитета

«Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление витамина С в дозах не менее 200 мг/сутки не снижает частоту простудных заболеваний, но может сократить продолжительность простуды и ослабить тяжесть симптомов», — говорит эксперт.

Нутрициолог Елена Суханова рассказала, какой эффект на организм оказывает употребление витамина С в повышенных дозах (от 200 мг в сутки).Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы и токсины, помогает организму восстанавливать ресурсы. Употребляя витамин С, вы заметите, что стали бодрее и энергичнее.Еще одна важная роль витамина С — участие в синтезе интерферонов. Это наши природные «антивирусы», которые помогут организму противостоять различным видам вирусных заболеваний.От уровня витамина С напрямую зависят риски развития болезни Альцгеймера. Чем меньше витамина С — тем выше риски.Также витамин С является кофактором для лучшего усвоения железа и цинка.Прием витамина С повышает защитные силы организма, а также сокращает последствия окислительных процессов, которые приводят к раку. То есть витамин С является еще и средством профилактики онко-процессов.