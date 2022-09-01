Газировка, печенье и сосиски повышают риск рака кишечника

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Газировка, печенье и сосиски повышают риск рака кишечника

Мужчинам нужно как можно реже употреблять сладости, газированные напитки и сосиски. Новое исследование показало, что они увеличивают опасность рака кишечника. 

Разного рода сладости вроде печенья или эклеров, газированные напитки, сосиски, сардельки, салями и даже колбаса повышают риск развития рака кишечника у мужчин. Речь о так называемых сверхпереработанных продуктах питания, в категорию которых также включаются супы быстрого приготовления, сладкие и солёные упакованные закуски. Американские исследователи изучили данные трех долгосрочных наблюдений, в которых приняли участие почти 46 000 мужчин и 160 000 женщин. 

Названы продукты, вызывающие рак кишечника


За участниками исследований наблюдали в течение 28 лет, и за этот период выявлено 3 216 случаев опухолей кишечника. Исследователи из Университета Тафтса в Бостоне оценивали питание участников за счёт специальных вопросников, которые те заполняли каждые четыре года. 

Любители сосисок сильнее подвержены раку


Оказалось, что употреблявшие максимальное количество сверхпереработанных продуктов мужчины на 29% чаще заболевали раком кишечника, по сравнению с теми, кто ел меньше всего. При этом среди женщин такой связи выявлено не было. Однако, когда исследователи изучили подгруппы продуктов, подвергшихся глубокой переработке, то было установлено, что при употреблении максимального количества готовых блюд риск рака кишечника у женщин был на 17% выше, чем при минимальном употреблении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Тафтса

ЗОЖ

частный исследовательский университет в США. Расположен в городах Медфорд и Сомервилл (Большой Бостон), штат Массачусетс.

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