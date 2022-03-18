Вызывающая воспаления диета увеличивает риск опухолей кишечника
Исследование показало, что так называемая провоспалительная диета увеличивает вероятность развития злокачественных новообразований кишечника почти на 50%. Очень важно знать, какие именно продукты рождают эти воспаления.
Перед каждым из нас стоит риск развития опухолей, но в наших силах сделать определенные шаги для того чтобы его уменьшить. Таков вывод множества научных исследований, которые оценивали связь между образом жизни и опасностью злокачественных новообразований. К слову, диета является основным фактором жизни, влияющим на угрозу рака, что подтверждалось неоднократно. Так, четыре года тому назад, учёные предположили, что некоторые продукты увеличивают воспаления в организме, которые провоцируют опухоли кишечника.
Напомним, что рак кишечника является одним из самых распространённых типов опухолей, но в большинстве случаев, он встречается после 60 лет. Авторы исследования оценивали питание более 120 000 человек в течение 26 лет. Было обнаружено, что если диета человека становилась провоспалительной, то риск развития рака кишечника вырастал на 44%, по сравнению с теми, кто употреблял наименее воспалительную диету, включающую большое количество темно-зелёных листовых овощей и цельнозерновых продуктов.
Эти данные были справедливы и после поправки на другие факторы риска, способные спровоцировать опухоли вроде лишнего веса и низкой физической активности. А поэтому людям нужно свести до минимума употребление таких продуктов, как красное и переработанное мясо (колбаса, ветчина, салями сосиски), сладкие газированные напитки и продукты питания из рафинированного зерна. Все эти компоненты диеты активно провоцируют воспаления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
ЗОЖ
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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