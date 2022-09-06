Почему после гастрошунтирования нужен спорт
Гастрошунтирование - наиболее эффективный хирургический метод лечения ожирения. Но даже и после него физические нагрузки являются обязательными.
Физическая активность и диета одинаково важны после бариатрической операции для восстановления здорового образа жизни. Для пациентов с потерей веса активные упражнения и правильное питание идут рука об руку. Регулярные физические упражнения также помогают предотвратить потерю мышечной массы, которая может произойти, когда тело быстро теряет вес. Наконец, тренировки дают толчок метаболизму, который помогает сжигать калории, даже когда вы отдыхаете.
Пациентам после бариатрической хирургии, ведущим малоподвижный образ жизни, врачи рекомендуют начинать с ходьбы, причем еще даже до операции по снижению веса. Всего одна 10-минутная прогулка в день перед процедурой поможет выработать привычку, которую вы легко сохраните после операции. Для достижения наилучших результатов следует начинать программу ходьбы и уже после процедуры. Старайтесь ходить по 15-20 минут каждый день сразу через 6 часов после операции. Летом или в жаркую и влажную погоду ходите по беговой дорожке в помещении с контролируемым климатом, чтобы избежать обезвоживания.
Постепенно увеличивайте время ходьбы, пока не достигнете 40–60 минут активности. Даже при ограниченной диете, которую требует бариатрическая хирургия, вы сможете комфортно ходить в течение 30-45 минут. Начните с медленного темпа и увеличивайте его по мере того, как почувствуете себя сильнее, а также, чтобы избежать перенапряжения.
Успешная программа упражнений после бариатрической операции должна быть прогрессивной. Тем не менее, следует подождать как минимум одну-две недели, прежде чем пытаться делать что-то более энергичное. Добавьте тренировки с легкими, свободными весами, работу с тренером, если это возможно. Легкая йога также является хорошим элементом для включения в режим. Медленно добавляйте силовые тренировки и высокоинтенсивные упражнения для наращивания мышц. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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