Постоянные тренировки снижают риск рака груди
Международное исследование показало, что регулярные тренировки сокращают риск опухолей молочных желез. Оно проводилось учеными из Австралии, Великобритании и США.
Наблюдение с участием свыше 100 000 женщин установило, что большее время тенировок и меньшее в сидячем виде снижает риск опухолей молочной железы. В ходе этой работы использовался генетический анализ для установления причинно-следственных связей между уровнем спорта и вероятостью появления коварных опухолей. Всего в исследовании приняли участие 130 957 женщин, и 76 505 из них столкнулись с раком молочных желез.
Прежние работы уже демонстрировали связь между тренировками и раком, но не именно причинно-следственную. То есть, подтвердить, правда ли нагрузки уменьшают риск рака, или на это влияют другие факторы, поскольку человек, занимающийся спортом, традиционно более внимателен к своему здоровью.
Ученые доказали наличие причинно-следственного эффекта. Физическая активность реально уменьшала вероятность всех типов опухолей молочных желез, как показала менделеевская рандомизация, с помощью которой и была выявлена причинно-следственная связь. Эта технология учитывает генетические версии, как замену определенных черт - в нынешней работе уровня наргрузок и времени без движений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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