Диетолог посоветовал не считать желтки вредными из-за холестерина

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яичница

Диетолог Сергей Сергеев констатировал в интервью, что яичные желтки отнюдь не так опасны для уровня холестерина в организме, как это нередко утверждается.

Врач посоветовал не считать желтки вредными из-за содержания холестерина, отметив попутно, что холестерин, присутствующий в составе продуктов, не оказывает существенного влияния на его уровень в организме.

«Холестерин в пище незначительно влияет на его содержание в крови, поэтому информация о вреде яичных желтков, которая часто публикуется на форумах о здоровом питании, не является достоверной», - сказал Сергеев, беседуя с Мойкой78.

По словам специалиста, употребление желтков не вредит сердечно-сосудистой системе и не способствует увеличению жира. Диетоог проинформировал, что данный продукт весьма благоприятно сказывается на состоянии печени, поддерживая ее функцию регенерации клеток. Такой эффект желтков связан с тем, что они содержат фосфолипид лецитин, действующий как мощный гепатопротектор.

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Сергеев уточнил, что

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«при приеме антибиотиков, работе на вредном производстве или при избыточном употреблении алкоголя яйца являются буквально спасением для печени и достойным аналогом дорогих гепатопротекторов».

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Сергей Сергеев
Сергей Сергеев
ЗОЖ
врач-диетолог
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