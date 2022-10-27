Диетолог посоветовал не считать желтки вредными из-за холестерина

«Холестерин в пище незначительно влияет на его содержание в крови, поэтому информация о вреде яичных желтков, которая часто публикуется на форумах о здоровом питании, не является достоверной», - сказал Сергеев, беседуя с Мойкой78.

«при приеме антибиотиков, работе на вредном производстве или при избыточном употреблении алкоголя яйца являются буквально спасением для печени и достойным аналогом дорогих гепатопротекторов».

Врач посоветовал не считать желтки вредными из-за содержания холестерина, отметив попутно, что холестерин, присутствующий в составе продуктов, не оказывает существенного влияния на его уровень в организме.По словам специалиста, употребление желтков не вредит сердечно-сосудистой системе и не способствует увеличению жира. Диетоог проинформировал, что данный продукт весьма благоприятно сказывается на состоянии печени, поддерживая ее функцию регенерации клеток. Такой эффект желтков связан с тем, что они содержат фосфолипид лецитин, действующий как мощный гепатопротектор.Сергеев уточнил, чтоРанее портал MedikForum.ru писал о том, почему пожилым людям нужно употреблять грецкие орехи

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