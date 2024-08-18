«Содержит не только сливки и молоко»: врач Николаева пояснила, кому лучше не есть мороженое

«В первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет».

Врач Николаева предупредила в комментарии РИА Новости , что мороженое содержит не только сливки и молоко – оно также очень сильно насыщено жирами и сахаром. Съеденное натощак, мороженое существенно повышает уровень глюкозы в крови и провоцирует выброс большого количества инсулина. Его употребление – серьезная нагрузка на поджелудочную железу. Если есть мороженое каждый день в дополнение к основному рациону, это может создать существенный избыток калорий и поспособствовать эндокринным изменениям, которые приведут к образованию лишнего жира.Регина Николаева пояснила, кому лучше не есть мороженое.Медик напомнила, что у некоторых людей имеется непереносимость лактозы – в этом случае о возможности есть мороженое следует поговорить с лечащим специалистом.Помимо того, лакомство противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях организму может вредить мед.

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