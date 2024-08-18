«Содержит не только сливки и молоко»: врач Николаева пояснила, кому лучше не есть мороженое
Врач-педиатр Регина Николаева: при склонности к нарушениям углеводного обмена мороженое из своего меню лучше исключить.
Врач Николаева предупредила в комментарии РИА Новости, что мороженое содержит не только сливки и молоко – оно также очень сильно насыщено жирами и сахаром. Съеденное натощак, мороженое существенно повышает уровень глюкозы в крови и провоцирует выброс большого количества инсулина. Его употребление – серьезная нагрузка на поджелудочную железу. Если есть мороженое каждый день в дополнение к основному рациону, это может создать существенный избыток калорий и поспособствовать эндокринным изменениям, которые приведут к образованию лишнего жира.
Регина Николаева пояснила, кому лучше не есть мороженое.
«В первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет».
Медик напомнила, что у некоторых людей имеется непереносимость лактозы – в этом случае о возможности есть мороженое следует поговорить с лечащим специалистом.
Помимо того, лакомство противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях организму может вредить мед.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Регина Николаева
ЗОЖ
врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД)
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