Диетолог Дюваль: есть мороженое каждый день не следует

«Мороженое является высококалорийным продуктом, один стаканчик может содержать до 400 килокалорий – чтобы потратить их, нужны два часа хорошего физического труда», - поделилась диетолог с Pravda.ru

Диетолог Дюваль отметила, что летом употребление мороженого традиционно возрастает. Специалист считает, что многие люди относятся к этому лакомству как к приятной охлаждающей закуске, не думая о том, что такая «мелочь» по своей калорийности может быть равна полноценному блюду.По словам Дюваль, как диетолог она не рекомендует есть мороженое каждый день. Если ежедневно лакомиться им в дополнение к основному рациону, это может создать существенный избыток калорий, которые приведут к образованию лишнего жира.Если и есть мороженое, то выбирать нужно качественный, а главное – натуральный продукт, в котором не содержатся красители, эмульгаторы и консерванты. Употреблять мороженое диетолог посоветовала в первой половине дня – так больше шансов, что полученные калории будут израсходованы организмом в течение дня, а не отложатся в жировые запасы.Что еще не нужно делать – есть мороженое на улице. Дюваль заявила, что на лакомстве в этом случае оседают пыль и вредные вещества из окружающей среды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников назвал манную кашу самым неправильным продуктом и посоветовал не употреблять её взрослым людям.

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