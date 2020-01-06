Сок брусники снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов

«Сок брусники проявил способность предотвращать экспрессию генов, связанных с воспалением в аорте. Действие других ягодных соков было менее выраженным. Конечно, брусничный сок не заменяет лекарства, но все же его включение в рацион гипертоников является очень хорошей идеей», - сказала руководитель исследования Энн Кивимаки.

Многие люди в какой-то момент жизни сталкиваются с повышенным давлением и даже гипертонией. Этому в большой степени способствует ухудшение состояния кровеносных сосудов из-за возникающего в организме воспаления.Ключевую роль в управлении этими расстройствами, помимо лекарственной терапии, играет питание, сообщается на портале the HealthSite.com. В частности, финские исследователи изучили способность сока брусники влиять на уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии.Группа под руководством Энн Кивимаки из Хельсинкского университета в Финляндии анализировала эффекты от употребления сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины. Эти соки на протяжении 10 недель давались крысам с повышенным давлением. Результаты эксперимента показали, что разбавленный сок брусники способен значительно понижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье виноградного сока полезно для защиты от рака, артрита и болезней сердца.