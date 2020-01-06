Сок брусники снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов
Брусника является богатым источником полифенолов, обладающих свойством снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Питье брусничного сока помогает понижать высокое кровяное давление и улучшает функции кровеносных сосудов.
Многие люди в какой-то момент жизни сталкиваются с повышенным давлением и даже гипертонией. Этому в большой степени способствует ухудшение состояния кровеносных сосудов из-за возникающего в организме воспаления.
Ключевую роль в управлении этими расстройствами, помимо лекарственной терапии, играет питание, сообщается на портале the HealthSite.com. В частности, финские исследователи изучили способность сока брусники влиять на уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии.
Группа под руководством Энн Кивимаки из Хельсинкского университета в Финляндии анализировала эффекты от употребления сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины. Эти соки на протяжении 10 недель давались крысам с повышенным давлением. Результаты эксперимента показали, что разбавленный сок брусники способен значительно понижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.
«Сок брусники проявил способность предотвращать экспрессию генов, связанных с воспалением в аорте. Действие других ягодных соков было менее выраженным. Конечно, брусничный сок не заменяет лекарства, но все же его включение в рацион гипертоников является очень хорошей идеей», - сказала руководитель исследования Энн Кивимаки.
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