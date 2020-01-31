Родственная душа: вот что поможет узнать вашу вторую половину
Это «только» любовь или уже родственная душа? Эти характеристики отношений помогают понять, является ли партнер подходящим для вас.
Вы растетеЧем больше времени проводите, тем чаще думаете, что навсегда изменились в большей или меньшей степени. Вы смотрите на жизнь по-другому, или по-другому относитесь к важным вещам. Это происходит из-за энергии, которая движется между вами и человеком, с которым есть связь - она помогает учиться и расти.
ОсознанностьКогда есть душевная связь с человеком, это помогает заглянуть внутрь собственного сознания. В результате, замечаете в себе то, что нравится или не нравится. Родственные души часто отражают личные качества.
Это не значит, что они точная копия, а означает, что у них есть черты, которые есть в вас. Заметив их, вы продолжаете их развивать в позитивном ключе, или становитесь осознанными, захотите работать над изменением негативных аспектов.
Необъяснимая связьВозможно, самый большой признак, что вы встретили близкого душой партнера - просто чувствуете притяжение. Вы связаны, испытываете чувства, и не в состоянии их описать. Когда человек рядом, вы чувствуете "заряженность". Когда далеко - не можете перестать думать о нем.
Это не вечно, но оставляет след
"Душевная связь не обязана оставаться вечной. Можно встретить партнера, отношения будут длится недолго. Они оставят след - вы не забудете их полностью", - пишет издание Fit For Fan.
Без правилПартнер старше вас, иностранец, другой расы, религии, непохожей работы и увлечений. Нет правил. Он привлекает на другом уровне.
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