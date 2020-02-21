5 главных преимуществ верблюжьего молока
Если до сих пор вы ни разу не притрагивались к этому продукту, то лишили себя очень многих его преимуществ. Никогда не поздно пересмотреть это отношение.
Снижает уровень воспалений. У верблюжьего молока имеются противовоспалительные свойства. Оно весьма эффективно во время простуды, к примеру, при сильном кашле.
Полезно при диабете. Молоко верблюда - очень эффективный противодиабетический агент. Оно содержит инсулиноподобный белок, помогающий противостоять опасному метаболическому расстройству.
Полезно для новорожденных и маленьких детей. Верблюжье молоко безопасно для детей. Во многих странах Африки и Ближнего Востока им кормят малышей, столкнувшихся с недоеданием. Также это молоко полезно для детей с диареей.
Защищает от рака. Молоко насыщено антиоксидантами, сражающимися со свободными радикалами и раковыми клетками. Благодаря антиоксидантам мы противостоим окислительному стрессу и раку.
Помогает худеть. Если вам нужно сбросить несколько лишних килограммов, выбирайте молоко верблюда. В нем низкое содержание жиров, сахара и холестерина, зато полным полно важнейших минералов, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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