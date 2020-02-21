5 главных преимуществ верблюжьего молока

Верблюжье молоко

Если до сих пор вы ни разу не притрагивались к этому продукту, то лишили себя очень многих его преимуществ. Никогда не поздно пересмотреть это отношение.

Снижает уровень воспалений. У верблюжьего молока имеются противовоспалительные свойства. Оно весьма эффективно во время простуды, к примеру, при сильном кашле.

Полезно при диабете. Молоко верблюда - очень эффективный противодиабетический агент. Оно содержит инсулиноподобный белок, помогающий противостоять опасному метаболическому расстройству.

Полезно для новорожденных и маленьких детей. Верблюжье молоко безопасно для детей. Во многих странах Африки и Ближнего Востока им кормят малышей, столкнувшихся с недоеданием. Также это молоко полезно для детей с диареей.

Защищает от рака. Молоко насыщено антиоксидантами, сражающимися со свободными радикалами и раковыми клетками. Благодаря антиоксидантам мы противостоим окислительному стрессу и раку.

Помогает худеть. Если вам нужно сбросить несколько лишних килограммов, выбирайте молоко верблюда. В нем низкое содержание жиров, сахара и холестерина, зато полным полно важнейших минералов, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Найден самый мощный антибиотик


Овощи с инулином восстанавливают микробиом кишечника, но ненадолго