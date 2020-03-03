Названы 5 самых распространенных ошибок людей, которые плохо спят
Люди, которые плохо спят, часто совершают одинаковые ошибки. Среди самых распространенных – попытки наверстывать недосып за счет последующего сна, походы в туалет, чтение смартфона пере сном и другие.
Как сообщает MedikForum.ru, если, неожиданно проснувшись ночью, вы решаете «на всякий случай» пойти помочиться, знайте – это одна из названных врачами ошибок, мешающих спать.
Посещать туалет. Известный американский сомнолог Майкл Бреус утверждает: по ночам это оправданно только в случае действительно острой необходимости. Подъем с кровати увеличивает пульс, частоту сердечных сокращений, тогда как сон требует гораздо более спокойной работы миокарда. Сходив «по-маленькому», вы рискуете потом не уснуть, поскольку организм не сразу может переключиться и снизить сердцебиение.
Рано засыпать. Многие люди – если они плохо спали ночью – стараются следующим вечером раньше лечь в постель. Распространенная ошибка! По словам доктора Бреуса, попытки восполнить недостаток сна, укладываясь в постель, когда фактически спать не хочется, могут вредить еще больше. Самый правильный вариант – отправляться отдыхать в одно и то же время.
Беспокоиться из-за плохого сна. Людей часто беспокоит, что они не получают достаточного количества часов ночного отдыха. Это тоже одна из ошибок. Далеко не всем требуется спать 8 часов, организму хватает меньше. Качество сна гораздо важнее времени, проведенного в кровати. Излишнее беспокойство увеличивает концентрацию гормонов стресса, которые не дают нормально спать.
Смотреть на часы. Не делайте этого, просыпаясь ночью. Подобное действие создает дополнительное давление, способствуя стрессу, который не позволяет расслабиться и вернуться к сновидениям.
Изучать смартфон. Люди ежедневно много раз берут в руки смартфон. Изучать его перед засыпанием, оставлять поблизости на время сна – еще одна распространенная ошибка. Специалисты рекомендуют не использовать гаджеты минимум за 30 минут до засыпания. Свет их дисплеев оказывает специфическое действие на мозг, а соцсети и другие источники информации стимулируют поток мыслей – в результате нарушаются механизмы сна.
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