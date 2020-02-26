Почему вредно терпеть, когда нужно помочиться?

проблемы с мочеиспусканием

Терпеть и не ходить в туалет, когда нужно помочиться, - очень вредно. Если это происходит регулярно, увеличивается риск развития многих осложнений: например, инфекции мочевыводящих путей, камней в почках.

Как сообщает MedikForum.ru, врачи считают вредными попытки терпеть, удерживая мочу в пузыре. Это ведет к возникновению заболеваний, которых можно было бы избежать, своевременно помочившись, заявили специалисты в издании The Health Site.

Инфекция мочевыводящих путей. Она становится реальной угрозой для людей, привыкших терпеть, когда необходимо сходить «по-маленькому». Не опорожняя вовремя мочевой пузырь, вы способствуете размножению в нем патогенных бактерий.

Растяжение пузыря. Еще одно последствие привычки терпеть. Эксперты предупреждают: если мышцы мочевого пузыря оказываются слишком растянутыми, это может повлечь необходимость использования катетера, так как нормальное мочеиспускание окажется уже невозможным.

Повреждение мышц тазового дна. В результате данного нарушения, также вероятного из-за манеры терпеть, человек рискует столкнуться с проблемой недержания мочи.

Камни в почках. Урина содержит мочевую кислоту и оксалат кальция. Задерживая ее подолгу и слишком часто, вы можете заполучить камни в почках, образуемые этими минералами.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут вызывать учащенное мочеиспускание.
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Почему вредно терпеть, когда нужно помочиться?