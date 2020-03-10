Доктор назвал простое средство для очистки организма от токсинов
Здоровое тело вполне может обойтись без диет и дорогостоящих лекарств.
Официальная медицина не в восторге от новомодных средств, которые предлагаются для выведения токсинов из организма. На официальном сайте медицинского центра Чикагского университета опубликован материал о мнимой пользе для организма различных смузи и добавок. Автор материала доктор Эндрю Аронсон утверждает, что все эти легкие способы и средства не только не эффективны, но даже вредны для здоровья.
По его мнению, нормальное, здоровое тело способно самостоятельно выводить токсины. Помочь ему в детоксикации конечно можно, но только это не так легко, как выпить смузи с добавками и ждать чуда. Польза детокс-добавок вообще официально не доказана. Аронсон считает, что за время использования всех этих чудодейственных средств медики уже давно бы знали об их положительном эффекте, а фармацевтические фирмы зарабатывали на этом огромные деньги. Если этого до сих пор не наблюдается, значит и польза не столь значительна, как пытаются убедить доверчивых потребители производители биодобавок.
Между тем, средство для выведения токсинов есть, и оно очень простое. Нужно всего лишь придерживаться здорового питания и вести активный образ жизни, включающий в себя регулярные занятия спортом. Способствует активной детоксикации и ограничение, а лучше полный отказ от алкоголя.
Всевозможные же детокс-диеты, хоть и дают некоторый заметный вначале эффект, но он очень непродолжителен, поэтому возлагать на него больших надежд не стоит.
- Одна из самых серьезных проблем, которая сегодня существует в США и во всем мире - ожирение печени. Это вызывается диабетом, высоким уровнем холестерина, гипертонией и непосредственно избыточной массой тела. Вы можете помочь детоксикации печени, изменив образ жизни - это поможет контролировать вышеперечисленные заболевания, - дает полезный совет доктор Аронсон.
МедикФорум писал ранее, что люди, желающие снизить вес, должны съедать каждый день минимум два яйца.
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