Что такое детокс и как выполнить его правильно

Чаще всего под детоксом понимаются диеты, упражнения, различные смузи и, конечно, добавки, которые, если верить рекламе, могут воскресить мертвого. Однако правда в том, что для детокса вам достаточно иметь в организме печень, которая нормально функционирует.Детокс – это непосредственно процесс удаления токсинов. Человеческое тело выполняет его в автономном режиме. Вместе с печенью работу ведет еще ряд органов. Однако именно на ее «плечах» лежит главная роль. У здорового человека накопления токсинов в теле не происходит.Если в последнее время вы чувствуете усталость или набрали лишний вес, то можно провести безопасный детокс. Речь идет о регулярных физических нагрузках, здоровом питании, отказе от алкоголя.Если эти простые правила не помогают, обратитесь к врачу. Возможно, причиной постоянной усталости является серьезное заболевание, которое требует лечения, а не чудодейственных пилюль за баснословные деньги.