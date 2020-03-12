Езда на велосипеде - самый опасный вид поездок на работу
Все мы не раз слышали советы экспертов в области здорового образа жизни о том, что на работу лучше всего ездить на велосипеде. Теперь выясняется, что этот способ передвижения признан наиболее опасным.
Езда на велосипеде на работу повышает спортивные показатели человека и укрепляет его здоровье. Однако у некоторых новичков она может закончиться плачевно. Исследование показало, что велосипедисты чаще попадают в опасные ДТП. В Великобритании только 4% населения ездят на велосипеде на работу, хотя 40% имеют возможность это делать. Таковы результаты социологического опроса, показавшего, что многие люди считают этот способ передвижения опасным. Насколько же это оправданно?
Эксперты Университета Глазго дали ответ на данный вопрос. Они изучили записи о госпитализациях и другую информацию по 230 390 человек из 22 регионов Великобритании. Все регулярно посещали работу разным способом. 5 704 использовали велосипеды в качестве основного средства передвижения. Результаты исследования публикует научный журнал BMJ. Оно показало, что при поездках на велосипедах вероятность попадания в больницу из-за травм на 45% выше, чем при любых других способах передвижения.
Чем длинней велосипедная дистанция от дома на работу, тем выше опасность попасть в ДТП. Впрочем, исследование показало, что велосипедисты укрепляют своё здоровье, у них снижается риск опухолей, сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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