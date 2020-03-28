Защищает от заражения коронавирусом и не только. Почему нужна куркума?

«Куркума – мощный активатор иммунной системы, одно из лучших средств при респираторных заболеваниях. Ее вещества липополисахариды обладают антибактериальным, противовирусным, противогрибковым эффектом», - пояснил врач.

Как сообщает MedikForum.ru, китайский врач Лю Хуншен, ранее работавший в московском футбольном клубе «Спартак», рассказал, что куркуму для укрепления иммунитет во время эпидемии нужно есть ежедневно.Помимо усиления защиты от заражения коронавирусом, куркума также способствует сохранению целостности клеток организма. Это обеспечивается ее противовоспалительным действием, присущим ее главному компоненту куркумину. Благодаря ему пряность снижает риск заболевания раком.В силу антиоксидантных и противовоспалительных свойств, сырая куркума эффективно улучшает работу пищеварительной системы – уменьшает проявление вздутия живота, болезненных скоплений газов.Еще одно важное качество куркумы – она облегчает болевые симптомы при артрите. При достаточно легких болях и не сильном воспалении в суставах она вполне способна заменить собой лекарство.Также пряность известна тем, что может активизировать кровообращение и способствует оздоровлению печени. Исследования показали, что ее потребление увеличивает производство в организме ферментов, которые помогают интенсивнее расщеплять и выводить токсины, тем самым усиливая детоксикацию печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших напитках для усиления иммунитета в сезон эпидемии коронавируса.