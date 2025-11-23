Тестостерон. Новая роль известного гормона

Всем известный мужской половой гормон тестостерон играет важнейшую роль не только в регуляции полового поведения и возникновении сексуальных интересов и влечения. Кроме того, тестостерон стимулирует процессы роста и синтеза протеина, развитие мускулатуры и отложение кальция в костях. В результате недавно проведенных в США исследований было доказано, что этот гормон способен предупреждать развитие таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет и атеросклероз.

Эксперимент показал, что недостаток андрогенов связан с повышением уровня общего холестерина, развитием воспаления и утолщения стенки артерий, а также нарушением ее тонуса, что ведет к развитию атеросклероза. Низкий уровень тестостерона способствует возникновению и прогрессированию диабета 2 типа, инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Применение тестостерона в лечении гипогонадизма - патологического состояния, обусловленного недостаточной секрецией андрогенов, способствует улучшению чувствительности тканей к инсулину, снижает уровень глюкозы и предотвращает развитие диабета. Кроме того, тестостерон принимает участие в восстановлении артериальных стенок, снижении уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности, предупреждая этим развитие атеросклероза и заболеваний сердца.

Повысить уровень тестостерона в крови и поддерживать его на необходимом уровне можно естественным путем. Для этого необходимо заниматься спортом и следить за своим весом, так как у мужчин с ожирением уровень тестостерона уменьшается с каждым годом на 20-30 %. Активная половая жизнь также стимулирует выработку тестостерона. Помимо этого в настоящее время существует широкий выбор препаратов, содержащих тестостерон, которые успешно используются в коррекции его недостатка.