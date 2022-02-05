Обнаружено лучшее нехирургическое средство против мужского облысения
Американские ученые провели метаанализ 23 исследований, которые оценивали различные нехирургические средства лечения мужского облысения. Это явление сильно подрывает уверенность в себе представителей сильного пола и порой толкает их на решительные действия.
Опубликованное в среду исследование анализировало борьбу с выпадением волос на голове мужчин с использованием различных доз трех препаратов для перорального приема и для наружного использования. К ним относились миноксидил, дутастерид и финастерид. Оценивался их эффект на протяжении срока от 3 до 4 месяцев. Исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке подчёркивают, что данный метаанализ является чрезвычайно важным. До сих пор наукой не было проведено рандомизированных клинических исследований, которые бы сравнивали эти средства между собой при мужском очаговом облысении, а подобное сравнение было бы идеальным.
Анализ показал, что приём 5 мг дутастерида перорально ежедневно обладает наивысшим эффектом. В этом случае восстановление утраченного волосяного покрова наиболее вероятно. Дутастерид - это рецептурное средство, одобренное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для борьбы с доброкачественной гиперплазией простаты у мужчин. С его помощью также лечат и мужское облысение, но в отношении этой терапии одобрения регулирующих органов получено не было.
Многие современные лекарства используются совсем не для тех целей, ради которых их изначально создавали. Дутастерид, как и финастерид, обладает довольно сильными побочными эффектами, к числу которых относится утрата либидо и возможная импотенция. Это связано с тем, что лекарство снижает уровень тестостерона в крови, ведь именно из-за этого мужского гормона и выпадают волосы. Но тестостерон необходим представителям сильного пола для занятий сексом и для возбуждения. На втором месте по эффективности оказался приём 5 мг финастерида, а на третьем - ещё одна таблетка с 5 мг миноксидила. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Красота
Онкологический центр, который занимается лечением и изучением рака в Нью-Йорке, США. Центр был основан в 1884 году как Нью-Йоркская онкологическая больница
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