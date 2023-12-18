Врач Кондрахин назвал острую пищу более эффективной при простуде чем имбирь или лимон
Врач Андрей Кондрахин заявил, что острая пища эффективнее облегчает симптомы простуды в сравнении с имбирем или лимоном.
Врач Кондрахин поделился мнением о пользе острой пищи при простуде с «Радио 1».
«Острая пища лучше имбиря и лимона помогает облегчить симптомы простуды», - постулировал врач.
Кондрахин заметил, что эффекты лимонов и имбиря при ОРВИ неоднократно исследовались разными учеными. Вклад этих продуктов в процесс выздоровления не слишком существенный, их употребление помогает скорее психологически.
«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают», - сказал специалист.
Врач Кондрахин назвал острую пищу более эффективной при простуде чем имбирь или лимон. Капсаицин, присутствующий в красном перце, способствует приливу крови, который не дает возникнуть застойному состоянию, благоприятному для воспаления. Благодаря этому могут происходить изменения в иммунной системе, способствующие восстановлению.
Медик обратил внимание, что людям с проблемами ЖКТ острая пища часто бывает противопоказана.
Также Кондрахин посоветовал в сезон простуд и других вирусных инфекций употреблять теплые напитки – особенно такие, которые положительно сказываются на состоянии слизистой: например, чай с молоком, кисели, молоко с добавлением масла.
Что из домашних средств может помочь облегчить симптомы простуды?
- Если у вас болит горло, полощите рот чаем из ромашки или шалфея, чтобы увлажнить слизистые оболочки и воздействовать на микробы.
- При простуде промывание носа соленой водой разжижает застрявшую слизь, предотвращает распространение бактерий, увлажняет слизистые оболочки, борется с заложенностью носа.
- Добавив в горячую воду несколько капель эфирного масла эвкалипта, чайного дерева или мяты и дыша этим паром, тоже можно помочь себе при воспалении носоглотки.
- Очень полезны в сезон инфекций теплые супы или бульоны – особенно свежий куриный суп. Из курицы при варке в суп попадает цистеин. Данное вещество благотворно действует на состояние слизистых оболочек, обладает противовоспалительным эффектом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог
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