«Острая пища лучше имбиря и лимона помогает облегчить симптомы простуды», - постулировал врач.

«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают», - сказал специалист.

Если у вас болит горло, полощите рот чаем из ромашки или шалфея, чтобы увлажнить слизистые оболочки и воздействовать на микробы.

При простуде промывание носа соленой водой разжижает застрявшую слизь, предотвращает распространение бактерий, увлажняет слизистые оболочки, борется с заложенностью носа.

Добавив в горячую воду несколько капель эфирного масла эвкалипта, чайного дерева или мяты и дыша этим паром, тоже можно помочь себе при воспалении носоглотки.

Очень полезны в сезон инфекций теплые супы или бульоны – особенно свежий куриный суп. Из курицы при варке в суп попадает цистеин. Данное вещество благотворно действует на состояние слизистых оболочек, обладает противовоспалительным эффектом.

Врач Кондрахин поделился мнением о пользе острой пищи при простуде с « Радио 1 ».Кондрахин заметил, что эффекты лимонов и имбиря при ОРВИ неоднократно исследовались разными учеными. Вклад этих продуктов в процесс выздоровления не слишком существенный, их употребление помогает скорее психологически.Врач Кондрахин назвал острую пищу более эффективной при простуде чем имбирь или лимон. Капсаицин, присутствующий в красном перце, способствует приливу крови, который не дает возникнуть застойному состоянию, благоприятному для воспаления. Благодаря этому могут происходить изменения в иммунной системе, способствующие восстановлению.Медик обратил внимание, что людям с проблемами ЖКТ острая пища часто бывает противопоказана.Также Кондрахин посоветовал в сезон простуд и других вирусных инфекций употреблять теплые напитки – особенно такие, которые положительно сказываются на состоянии слизистой: например, чай с молоком, кисели, молоко с добавлением масла.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сладкие напитки являются одним из главных провокаторов тех процессов, которые ведут к появлению камней в почках.

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