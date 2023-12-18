Врач Абакумов назвал признаки изжоги, с которой нужно обращаться за обследованием

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изжога

Врач Олег Абакумов посоветовал не оставлять без внимания участившуюся изжогу.

Изжога возникает при проникновении в пищевод кислого содержимого желудка. Почувствовать ее может практически любой человек, даже очень здоровый.

Что может вызвать изжогу?

«Изжога часто случается из-за употребления острой, жирной и жареной пищи, лука, цитрусов и томатов, шоколада, мяты, алкоголя, газировки и кофе. Также на ее появление влияют стресс, ношение тесной одежды, сон с полным желудком, курение», - об этом напомнил в Telegram врач Олег Абакумов.

Какая изжога требует обследования? Изжога может быть тревожным признаком серьезных нарушений

«Следует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, если изжога мучает не менее двух раз в неделю и к ней добавляются трудности с проглатыванием пищи, тошнота, рвота, потеря веса из-за плохого аппетита», - поделился рекомендацией Абакумов.

Специалист подчеркнул, что лекарства от изжоги должны назначаться врачом.

Что может означать изжога?
  • Гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).
  • Рак гортани и пищевода.
  • Грыжу пищевода.
  • Язвенную болезнь.
  • Проблемы с легкими.
  • Инфаркт.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олег Абакумов
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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