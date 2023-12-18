Врач Абакумов назвал признаки изжоги, с которой нужно обращаться за обследованием

«Изжога часто случается из-за употребления острой, жирной и жареной пищи, лука, цитрусов и томатов, шоколада, мяты, алкоголя, газировки и кофе. Также на ее появление влияют стресс, ношение тесной одежды, сон с полным желудком, курение», - об этом напомнил в Telegram врач Олег Абакумов.

«Следует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, если изжога мучает не менее двух раз в неделю и к ней добавляются трудности с проглатыванием пищи, тошнота, рвота, потеря веса из-за плохого аппетита», - поделился рекомендацией Абакумов.

Гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Рак гортани и пищевода.

Грыжу пищевода.

Язвенную болезнь.

Проблемы с легкими.

Инфаркт.

Изжога возникает при проникновении в пищевод кислого содержимого желудка. Почувствовать ее может практически любой человек, даже очень здоровый.Изжога может быть тревожным признаком серьезных нарушенийСпециалист подчеркнул, что лекарства от изжоги должны назначаться врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сбой сердечного ритма при похмелье может привести к развитию инфаркта

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