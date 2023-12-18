Врач Абакумов назвал признаки изжоги, с которой нужно обращаться за обследованием
Врач Олег Абакумов посоветовал не оставлять без внимания участившуюся изжогу.
Изжога возникает при проникновении в пищевод кислого содержимого желудка. Почувствовать ее может практически любой человек, даже очень здоровый.
Что может вызвать изжогу?
«Изжога часто случается из-за употребления острой, жирной и жареной пищи, лука, цитрусов и томатов, шоколада, мяты, алкоголя, газировки и кофе. Также на ее появление влияют стресс, ношение тесной одежды, сон с полным желудком, курение», - об этом напомнил в Telegram врач Олег Абакумов.
Какая изжога требует обследования? Изжога может быть тревожным признаком серьезных нарушений
«Следует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, если изжога мучает не менее двух раз в неделю и к ней добавляются трудности с проглатыванием пищи, тошнота, рвота, потеря веса из-за плохого аппетита», - поделился рекомендацией Абакумов.
Специалист подчеркнул, что лекарства от изжоги должны назначаться врачом.
Что может означать изжога?
- Гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).
- Рак гортани и пищевода.
- Грыжу пищевода.
- Язвенную болезнь.
- Проблемы с легкими.
- Инфаркт.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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