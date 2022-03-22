4 распространенных мифа об уколах в кожу лица
Омолаживающие инъекции в область лица применяются все чаще, но многие из нас боятся делать подобные уколы. Порой это бывает связано с весьма распространенными мифами, в которые нужно просто перестать верить.
Миф: лицо после инъекций выглядит неестественно
Факт: любая косметическая процедура должна проводиться известным и опытным врачом или хирургом. Опыт может иметь большое значение. Процедура, если она сделана правильно, может сделать вашу кожу такой молодой и красивой, при этом она не будет выглядеть "замороженной" и ненатуральной. Выбирайте опытных косметологов.
Миф: инъекции придется делать очень часто, иначе лицо состарится
Факт: результаты лечения дермальными филлерами сохраняются примерно 9-12 месяцев. Однако, даже если вы не будете повторять уколы, то полученные результаты постепенно исчезнут, и вы плавно вернетесь к своему естественному виду. Уколы, даже если их не повторять, никогда не сделают внешний вид более постаревшим, то есть хуже, чем было раньше.
Миф: уколы подходят только для щек
Факт: наполнители предназначены не только для щек, напротив, они наиболее распространены для губ, щек и против морщин вокруг рта. Эти наполнители помогают подтянуть кожу и убрать тонкие линии.
Миф 4: это очень болезненная процедура
Факт: дермальные филлеры, как и любая другая косметическая операция, не лишены дискомфорта, но они не так болезненны, как утверждают некоторые люди. Уколы делаются быстро, без каких-либо хлопот и мгновенно дают результаты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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