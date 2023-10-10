Диетолог Фаерман назвала среди наиболее полезных организму каш овсянку и гречку

«В ее составе присутствуют бета-глюканы – вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, в том числе железо и магний, а также волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и усилению чувства сытости», - сообщила она «Газете.Ru».

«Гречка также содержит рутин – витамин, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, и минералы: калий, кальций, фосфор и магний»,- поделилась диетолог.

Диетолог Фаерман констатировался, что овсянка из цельного овса является чемпионом по пользе, так как дает организму обширный набор полезных веществ.Также среди наиболее полезных организму каш диетолог Фаерман назвала гречку, поместив ее на второе место в рейтинге полезных каш. По словам специалистки, греча является хорошим источником растительного белка.Еще одна каша, которую эксперт причислила к полезным – из киноа. Эта крупа обеспечивает организм растительным белком с присутствием всех необходимых аминокислот. А также железо, магнием и фосфором.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие углеводы могут быть полезными для похудения.

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