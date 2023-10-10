Врач Мухина: щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых

«Квашеная капуста – ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ. Некоторые сохраняются даже после термической обработки», - рассказала Марият Мухина «Москве 24».

«Пектин и пищевые волокна квашеной капусты связывают токсины и являются своеобразным энтеросорбентом», - констатировала эксперт.

Врач Мухина отметила, что щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых людей. Блюдо действительно обладает рядом позитивных качеств. В частности, благодаря своей кислинке стимулирует деятельность ферментных систем, что хорошо сказывается на пищеварении.Она добавила, что квашеная капуста обеспечивает человеческий организм нужным для гемоглобина и защиты от анемии железом, а также витамином C, помогающим его усваивать. Вдобавок дает кальций.Кроме того, щи из квашеной капусты являются полезным супом для выведения из организма потенциально вредных для него веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши можно считать самыми полезными для организма.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.