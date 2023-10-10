Врач Мухина: щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых

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Врач-диетолог Марият Мухина: щи из квашеной капусты положительно влияют на пищеварение в пожилом возрасте.

Врач Мухина отметила, что щи из квашеной капусты считаются самым полезным супом для пожилых людей. Блюдо действительно обладает рядом позитивных качеств. В частности, благодаря своей кислинке стимулирует деятельность ферментных систем, что хорошо сказывается на пищеварении.

«Квашеная капуста – ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ. Некоторые сохраняются даже после термической обработки», - рассказала Марият Мухина «Москве 24».

Она добавила, что квашеная капуста обеспечивает человеческий организм нужным для гемоглобина и защиты от анемии железом, а также витамином C, помогающим его усваивать. Вдобавок дает кальций.

Кроме того, щи из квашеной капусты являются полезным супом для выведения из организма потенциально вредных для него веществ.

«Пектин и пищевые волокна квашеной капусты связывают токсины и являются своеобразным энтеросорбентом», - констатировала эксперт.

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : польза квашеной капусты, пожилые люди, Марият Мухина
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