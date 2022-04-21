Нутрициолог рассказала, от чего зависит красота и здоровье волос

Нутрициолог Ксения Борина рассказала, какие факторы влияют на состояние волос и почему к этому вопросу нужно подходить комплексно.



Красивых волос невозможно добиться только хорошим шампунем и бальзамом. Внешних средств мало. Состояние волос может многое рассказать о здоровье нашего организма в целом. Но если следовать некоторым правилам, можно улучшить внешний вид волос.

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«Один из эффективных методов — массаж головы и шейно-воротниковой зоны. Усиливает кровообращение и поставку питательных веществ в волосяные луковицы. Также не нанесут вреда бады. Самые частые дефициты, которые встречаются при выпадении волос — железо, цинк, селен, магний, В12, В6, В9, дефицит белка и жиров в рационе», — говорит эксперт.

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Главный строительный материал для наших волос — это белок. Поэтому важно его присутствие в рационе в необходимых количествах. На одних углеводах красивые волосы не отрастишь.





Если волосы выпадают, появилась сухость кожи головы, это может быть скрытым симптомом проблем с щитовидной железой. Возможна нехватка гормонов.





Что вредит нашим волосам? Отказ носить шапку зимой.⠀Волосяные луковицы очень чувствительны к резким перепадам температур и мороз для них является серьезным стрессом.





Также не стоит злоупотреблять уходовыми средствами, в частности, никогда не наносите маски на корни. Маска создаст пленку, которая может спровоцировать сбой в работе сальных желез.





Питание также самым непосредственным образом влияет на здоровье волос. Откажитесь от сахара, который повышает уровень инсулина. В свою очередь инсулин поднимает тестостерон, который никак несовместим с красотой женских волос — от его избытка они будут слишком быстро жирниться.





Что касается гормонального здоровья, не увлекайтесь приемом оральных контрацептивов. Они влияют на гормональный фон и приводят к образованию дефицитов витаминов и минералов в организме.