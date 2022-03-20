Анализ волос на микроэлементы: нутрициолог рассказала, зачем его сдавать

Сразу стоит отметить, что не нужно путать этот анализ с исследованием на дефицит витаминов в организме. Данное исследование представляет собой анализ нескольких десятков элементов, которые участвуют в обменных процессах.





К структурным элементам относятся: кальций, магний, натрий, калий и фосфор. Жизненно необходимый ряд: железо, медь, цинк, хром, селен, марганец, литий. Условно-необходимый элемент: бор.





«К анализу важно подготовиться. Для исследования используются чистые и подсушенные волосы. За две недели до сдачи анализа рекомендуется прекратить применение лечебных шампуней, муссов, масок, бальзамов и гелей, а также косметических средств от перхоти», — говорит специалист.



Волосы, которые подвергались окрашиванию, можно сдавать на анализ не меньше, чем через две недели после процедуры. Пряди берут для большей объективности с разных участков: затылочной зоны, височной, теменной и лобной. Минимальный вес собранных волос — 15 мг.