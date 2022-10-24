Как избавиться от утренних отеков на лице

Вначале надо разобраться с тем, почему лицо вообще отекает за ночь? Вот некоторые распространенные причины этого:Если человек спит слишком много или слишком мало, жидкость может задерживаться в тканях на более длительное время - у нее нет времени выйти из организма. Иногда сон на одной стороне лица может привести к неравномерному распределению жидкости.Многие имеют привычку спать с макияжем. Это может привести к состоянию, называемому контактным дерматитом. Когда химическое вещество раздражает кожу, это может проявляться в виде зуда или жгучей сыпи.Богатая натрием пища на ночь может сделать ваше лицо опухшим. Соленые продукты вызывают у людей жажду, и когда они потребляют больше воды, их организм не в состоянии вывести избыток воды, и она может скапливаться в различных частях тела, включая лицо.Употребление алкоголя может вызвать обезвоживание. В результате тело попытается сохранить немного воды, собирая ее под кожей.Менструация часто сопровождаются задержкой жидкости.Вы можете страдать синуситом, который возникает в результате воспаления тканей пазухи.А теперь то, как можно бороться с этой проблемой:Мойте лицо холодной водой.Если причиной отечности стало обезвоживание, то пейте больше воды.Сокращайте потребление соленой пищи на ночь.Избегайте жирной пищи на ночь.Ограничьте употребление алкоголя на ночь.Попробуйте массаж лица.Попробуйте спать на высоких подушках, это предотвратит задержку жидкости.Вы можете попробовать противовоспалительные кремы.Всегда смывайте макияж перед сном.Высыпайтесь. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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