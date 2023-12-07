Врач Лаврищев указал на связь повышенной сонливости с рядом заболеваний

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женщина спит рядом с ноутбуком

Врач-терапевт Александр Лаврищев: повышенная сонливость может оказаться симптомом ряда расстройств, включая анемию и патологии щитовидной железы.

Врач Лаврищев указал на связь повышенной сонливости с рядом заболеваний. В частности, постоянное желание спать может говорить о том, что человек страдает от апноэ – нарушения сна, при котором у спящих возникают остановки дыхания и мозг перестает получать кислород. Терапевт отметил, что апноэ бывает тесно связано с ожирением, диабетом, гипертонией. Вдобавок человек с ним становится склонен к возникновению инфаркта или инсульта.

Кроме того, чрезмерной сонливостью проявляются состояния хронического стресса и хронической усталости, недостаточная активность щитовидной железы, анемия, депрессия, тревожность.

Когда нужно обращаться к врачу из-за усилившейся сонливости? Если человек спит достаточно ночью, но его все равно одолевает сонливость, следует проконсультироваться с врачом.

«Убедитесь в том, что ваш режим сна адеĸватный: вы ложитесь спать в одно и то же время, а в вашей спальне темно и тихо. Если эти условия соблюдены, стоит обратиться ĸ терапевту и обсудить возможные причины», - сказал Лаврищев, беседуя с «Вечерней Москвой».

Медик добавил, что человек может спать достаточно, но его сон – слишком чуткий, недостаточно крепкий. Такой сон не приносит организму нужного отдыха и потому возникает сонливость. Чтобы ночной сон был качественным, важно соблюдать его гигиену, не злоупотреблять кофеином, а также лечить имеющиеся стресс и тревогу.

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Александр Лаврищев
Александр Лаврищев
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : сонливость, признаки болезней, Александр Лаврищев