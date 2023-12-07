Гериатр Рунихина: молочные продукты восполняют пожилым дефицит белка и кальция

«Дефицит белка и кальция опасен для пожилых людей, поэтому гериатры рекомендуют им обязательно употреблять молочные продукты. При нехватке кальция у может развиться остеопороз – изменение плотности ткани костей. На фоне дефицита белка происходит изменение структуры мышц, возникает слабость мышц, уменьшается их объем – это проявление саркопении», - поделилась Рунихина с «Москвой 24»

«Кефир, сыр, творог и йогурт – молочнокислые бактерии, которые есть в их составе, способствуют улучшению структуры микробиоты кишечника. Ну и плюс в них сохраняются кальций и белок», – назвала врач главные преимущества кисломолочных продуктов.

Гериатр Рунихина констатировала в интервью, что пожилым людям следует употреблять молоко (при отсутствии непереносимости) и продукты его переработки, включая кисломолочные изделия. Одна из причин, объясняющих их важность для пожилых, – молочные продукты восполняют дефицит белка и кальция.Медик добавила, что к пожилому возраст организм может перестать нормально усваивать молоко – в этом случае после его употребления будут возникать вздутие, распирание, метеоризм. При возникновении этих неприятных проявлений лактазной недостаточности, вызывающей непереваривание молока, от него конечно нужно отказаться. В свою очередь, кисломолочные продукты не вызывают непереносимости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли есть творог и йогурт на завтрак – мнением об этом поделилась врач-кардиолог Александра Заховаева.

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