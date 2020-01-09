3 эфирных масла, которые помогут справится с прыщами
Использование эфирных масел в качестве естественного очищающего средства может помочь контролировать высыпания. Эти 3 эфирных масла, которые вы можете смешать с сыворотками, лосьонами или с базовым маслом, помогут улучшить состояние кожи.
- Масло чайного дерева. В "верхних эшелонах" лучших для кожи эфирных масел, значится именно масло чайного дерева. Оно обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, которые делают его фантастическим маслом для борьбы с акне. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Microbiology Reviews, было обнаружено, что масло чайного дерева содержит соединение под названием терпинен-4-ол, которое является эффективным антибактериальным средством против различных штаммов бактерий.
- Масло орегано. Эта обычная домашняя специя может действовать как масло против прыщей благодаря своим мощным дезинфицирующим свойствам. Масло орегано очищает кожу, ускоряет процесс заживления ран. Исследование, опубликованное в журнале "Лекарство в дерматологии" заглянуло в ранозаживляющий потенциал масла орегано и обнаружило, что оно может также уменьшить бактериальную инфекцию и снижать риск появление шрамов после акне.
- Базиликовое масло. Это эфирное масло является еще одним мощным противомикробным средством, которое питает кожу и защищать от микробов. Оно убивает бактерии, вызывающих кожные инфекции и воспаление. Согласно исследованию, опубликованному в "Международном журнале косметических наук", экстракты базилика могут уничтожать бактерии Propionibacterium acnes.
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