5 правил ЗОЖ, которые продлевают жизнь без болезней
Согласно новому исследованию, сочетание некоторых правил здорового образа жизни может значительно увеличить количество лет, в течение которых человек избежит хронических заболеваний.
Авторы объясняют, что курение, малоподвижный образ жизни, плохое качество питания и чрезмерное употребление алкоголя способствуют до 60% преждевременных смертей и снижению ожидаемой продолжительности жизни на 7,4–17,9 лет. Хотя это хорошо известно, мало исследований посвящено изучению того, как сочетание факторов образа жизни влияет на продолжительность времени, в течение которого человек не будет болеть.
Чтобы ответить на этот вопрос, группа исследователей взяла данные из двух источников. Во-первых, исследование здоровья медсестер, которое включало информацию от 73 196 женщин. Во-вторых, они получили доступ к данным исследования медицинских работников, в которое вошли данные 38 366 мужчин, которые работали в здравоохранения. Ученые опубликовали свои выводы в BMJ.
Исследователи рассчитали оценку образа жизни от 0 до 5 для каждого участника. В этот показатель, входили пять факторов образа жизни:
- здоровый вес
- отсутствие курения
- физические упражнения в течение не менее 30 минут каждый день
- умеренное потребление алкоголя
- диета хорошего качества
Выводы авторов исследованияАвторы обнаружили, что женщины, которые не приняли ни один из пяти факторов образа жизни с низким риском, могут ожидать, что они будут жить без рака, диабета и сердечных заболеваний в течение 24 лет (после 50 лет). Тем не менее, те, кто следовал четырем или пяти факторов ЗОЖ, могли ожидать дополнительные 34 года без болезней.
Мужчины, которые не учитывали в своей жизни ни одного из факторов низкого риска, могут прожить дополнительные 24 года без хронических заболеваний. Однако те, чей образ жизни включал четыре или пять факторов низкого риска, прожили около 31 года жизни без болезней.
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