Нужна ли волосам горячая или холодная вода
Стоит ли использовать для мытья волос горячую или холодную воду? У воды с разной температурой имеются свои плюсы и минусы, когда это касается здоровья волос, и о них следует помнить.
Плюсами горячей воды является её способность открывать поры на коже и тем самым удалять пот, грязь и кожное сало. Тёплая вода также раскрывает волосяные кутикулы, что позволяет их увлажнять. Из-за этого волосы становятся более мягкими и сияющими. Минусом мытья в холодной воде нужно отметить её способность лишать волосы натурального масла и влаги, из-за чего они просто высыхают. Нехватка этих естественных масел также делает волосы менее сияющими и пышными. В дополнение к этому горячая вода ослабляет корни волос и даже может привести к выпадению. В этой связи эксперты-трихологи советует использовать воду комнатной температуры и никогда не пользоваться горячей, так как она может обжечь волосы или кожу головы. Тёплую воду рекомендуется применять для очищения волос в самом начале мытья.
Что же касается холодной воды, то её основными плюсами является способность закрывать поры и кутикулы на коже, тем самым сохраняя их увлажнение и предотвращая чрезмерную непослушность. Кондиционирование с помощью холодной воды смягчает волосы, прибавляя им сияние и улучшая текстуру. Холодная вода также улучшает кровоснабжение, и тем самым волосы получают больше нутриентов и минералов, которые мы употребляем с пищей.
Усиленное кровоснабжение также позволяет более эффективно удалять продукты отходов, которые в противном случае замедляют рост волос. Но и у холодной воды есть свои минусы. Она делает волосы более плоскими, и особенно это видно у обладателей тонких и редких волос. Холодная вода резко уменьшает их объем. Для них мытье холодной воде не лучший выбор. Холодную воду можно применять для того, чтобы смывать кондиционер с волос в конце их мытья. Об этом сообщает The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий