Стресс действительно делает волосы седыми
Стресс всё-таки способен вызвать преждевременную седину. Контролирующие цвет волос клетки перманентно повреждаются стрессовым гормоном, как показало исследование.
Все мы не раз слышали истории о людях, которые от горя поседели чуть ли не на одну ночь. Однако ученые не раз подчеркивали, что никаких научных доказательств способности стресса влиять на цвет волос не существует, и на самом деле стресс может вызвать лишь их выпадение. И вот теперь исследователи из Гарвардского университета всё-таки доказали способность сильного нервного потрясения сделать волосы серебристого цвета. При этом если в результате стресса они седеют, то обратного перекрашивания уже не будет, конечно, естественным образом.
Проводившие эксперименты на мышах ученые выяснили, что причиной этого является норэпинефрин - гормон, который выделяется в организме, когда он переходит в состояние максимальной напряженности. Под постоянным стрессом норэпинефрин выбрасывается в кровоток, усиливая сердцебиение и подготавливая организм к противостоянию угрозе. Однако это же гормон повреждает меланоцитарные стволовые клетки, производящие кожный пигмент, которые и обеспечивают волосам их изначальный цвет.
Обычно первая седина у человека появляется после 30, а к моменту наступления 50 лет половина головы бывают седой. Но встречается и ранняя седина, начинающаяся порой в подростковый период. Было принято считать, что она вызывается исключительно генетикой. И вот теперь новое исследование, результаты которого опубликовано журналом Nature, утверждает, что стресс всё-таки может спровоцировать седину. Ученые из Гарварда наблюдали за воздействием симпатической нервной системы, которая частично отвечает за стрессовые реакции организма. Она управляет специфическими реакциями тела на опасные ситуации, усиливая сердцебиение и отправляя больше крови к мышцам. К примеру, для того, чтобы человек мог быстро убежать или вступить в сражение. Симпатические нервы влияют и на клетки кожи, а также волосяные фолликулы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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