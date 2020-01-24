Красивая кожа: как никогда не использовать косметику

Любая женщина хочет прекрасно выглядеть, но при этом использовать минимум декоративной косметики. Это вполне реально, но нужно придерживаться определённых правил. Подробнее о том, как никогда не использовать косметику, расскажем в нашем материале.

Ромашковый чай





Используя ромашковый чай, можно добиться здоровой и сияющей кожи. Это природный эликсир красоты, вполне доступный и очень эффективный. Добавив ложечку мёда в ромашковый чай, пейте эту смесь. Лучше всего пить его натощак перед завтраком. Уже через две-три недели вы заметите изменения с кожей.





Масла для ресниц





Для улучшения состояния ресниц нужно использовать касторовое масло с добавлением витамина Е. Можно заменить его миндальным, репейным или кунжутным маслами. Также обязательно снимать макияж с ресниц. Благодаря таким манипуляциям можно забыть о декоративной косметике и сделать ресницы более густыми и красивыми.





Крем для рук





Обязательно использовать крема для рук перед сном, чтобы кожа рук была красивой и ухоженной. Не забывайте о натуральности средства, которое выбираете в магазине. Это крайне важно.





Маски для волос





Для здоровья, блеска и красоты волос нужно обязательно использовать уходовые средства. Это либо качественные магазинные маски, либо народные рецепты. Например, можно смешать банан, йогурт и мёд, после чего нанести на волосы. Это позволит улучшить их качество.





Лосьоны для кожи





С помощью лосьонов можно решить проблему высыпаний и раздражений на коже лица. Важно брать те средства, в которых содержится сок алоэ.





Жидкий мёд





Сделать губы красивее и мягче, можно применять жидкий мёд. Если вас смущает такая идея, то возьмите как минимум питательную маску для нежной кожи губ либо качественный бальзам.





Зелёный чай





Для избавления от синяков под глазами можно использовать зелёный чай. Сделайте примочки и прикладывайте к нежной коже под глазами. Кроме того, есть другое средство – замороженная негазированная минеральная вода или ромашковый отвар.