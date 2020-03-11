Лучшие натуральные средства от кругов под глазами
С темными кругами под глазами в какой-то период жизни сталкивается почти каждая женщина. К счастью, помимо косметических средств борьбы с ними имеются и натуральные.
Миндальное масло. Нанесите некоторое количество миндального масла в зону под глазами, и вы будете поражены его эффектом. Также можно смешивать миндальное масло с маслом витамина Е для достижения самых лучших результатов.
Огурцы. Осветляют зону под глазами и помогают избавиться от темных кругов. Доступные каждому огурцы освежают глаза, поскольку обладают охлаждающим воздействием.
Сырой картофель. Натуральный отбеливающий агент. Помогает осветлять темные круги под глазами и снижать выраженность образующихся здесь мешков.
Розовая вода. «Ремонтирует», то есть восстанавливает и освежает кожу, ощутимо снижая выраженность темных кругов. Также омолаживает уставшие глаза.
Томаты. Натуральный отбеливающий агент, несмотря на выраженный красный цвет. Может эффективно осветлять кожу, помогает удалять тёмные пятна под глазами, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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