Физическая активность помогает детям после сотрясения мозга
Физические нагрузки показаны детям, столкнувшимся с сотрясением мозга. Они облегчают уровень стресса, стимулируют заживление мозга, как выяснили учёные из CHEO Research Institute.
Исследователи из Канады, вполне возможно, добились существенного прогресса в деле разработки методов лечения детей старшей возрастной группы, которые сталкиваются с сотрясениями мозга. Теперь появилась рекомендация о необходимости включения умеренной физической активности уже через несколько дней после получения травмы. В исследованиях приняли участие 450 детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Оно показало, что бесконтактная физическая активность вроде пеших прогулок или лёгких упражнений через 72 часа после сотрясения мозга абсолютно безопасна. И она может уменьшить симптомы, а также риск более затянувшегося восстановления.
Значительное количество врачей всё ещё рекомендуют таким маленьким пациентам длительный отдых после сотрясения мозга. К сожалению, этот подход приносит больше вреда чем пользы, как полагают авторы исследования. До его проведения в распоряжении науки было довольно мало доказательств того, как ранняя физическая активность помогает восстанавливаться после травмы мозга. И вот теперь они получены.
Проведено рандомизированное клиническое исследование, которое показало, что более раннее включения умеренной физической активности не угрожает здоровью ребёнка и крайне важно для его скорейшего восстановления. Вполне возможно, что подобные рекомендации уже появятся в ближайшее время в распоряжении практикующих врачей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CHEO Research Institute
Здоровье
некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями в области детского здоровья
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