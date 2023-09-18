Врач рассказала как заснуть, если ваш партнер храпит

Вот почему шум так беспокоит нас по ночам

«Конечно, это зависит от того, какой это шум», — говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.

Внезапный шум пугает нас

«Мы также знаем, что некоторые молодые люди в какой-то момент ночи засыпают на дискотеке, хотя там невероятная шумовая ситуация».

Роль психики

«Люди могут очень по-разному реагировать на тот или иной шумовой раздражитель, в зависимости от того, как они оценивают этот болевой раздражитель», — говорит врач.

«Тот, кто негативно относится к шуму и людям, его вызывающим, концентрирует на этом свое внимание».

Советы и рекомендации для релаксации

"Медленно вдохните семь раз подряд и выдохните – желательно шумно через губы. Это снижает кровяное давление".

Снотворные следует использовать с осторожностью

«К этому следует относиться с некоторой осторожностью», — подчеркивает врач.

Используйте кровать только для сна, а не для просмотра телевизора

Кровать должна быть предназначена только для сна, а не для еды или просмотра телевизора.

Непосредственно перед сном следует избегать физических упражнений и не есть обильно.

Синего света также следует избегать.

Последний кофе следует выпить примерно за шесть часов до сна. Алкоголь также не является хорошей идеей перед сном. Это утомляет вас, но также заставляет вас просыпаться ночью раньше и чаще.

Наденьте пижаму, выключите свет, ложитесь спать – значит, страна грез не за горами. Когда появляются тревожные звуки, покой и мечты быстро заканчиваются.В принципе, шум во время сна может привести к учащению сердцебиения и ускорению мозговых волн. Поэтому он может легко разбудить нас, особенно когда мы засыпаем, говорит специалист по физиологии, изучающий сон и умственную деятельность.Важно, слышен ли шум постоянно или нерегулярно. Например,Также играет роль так называемый уровень звукового давления. Он измеряет интенсивность шума. Это зависит от того, насколько шум выделяется на фоне окружающего шума. Чем громче окружающая среда, тем меньше мы воспринимаем новый стимул.Имеет значение то, как внезапно начинается шум. Люди с большей вероятностью просыпаются от неожиданных звуков, чем от звуков, которые постепенно становятся громче.По мнению врача, шумы действуют очень индивидуально. Исследования дорожного шума показывают, что почти каждый просыпается при уровне шума в 65 децибел.Однако, если вы очень устали, вы можете заснуть даже в более громкой обстановке, говорит она.Важную роль также играет личное отношение к шуму.В качестве вымышленного примера исследователь стресса приводит отца, который дремлет вОтец включает детский шум в свой сон как положительный стимул, потому что он сигнализирует ему, что все в порядке.Это означает, что шумы становятся еще более заметными. В любом случае постоянный тревожный шум во время сна может оказаться токсичным явлением, вредным для здоровья и особенно сердечно-сосудистой системы.Люди могут справляться с шумом во время сна по-разному. Базовое расслабление важно. Она рекомендует дыхательное упражнение.Врач советуют сначала попытаться сделать источник шума небольшим. Это может произойти с затычками для ушей, но также может означать закрытие окон или дверей.Некоторые люди также слушают «белый шум», чтобы помочь им заснуть в шумной обстановке. Данные об эффекте пока неясны.Некоторые исследования подтверждают, что шум имеет положительный эффект, поскольку маскирует отдельные тревожные шумовые явления. Другие исследования также показали отрицательные эффекты.В целом Климовская советует использовать снотворные только в исключительных случаях и на короткое время, чтобы не попасть в зависимость от них. Вам также следует избегать плохой гигиены сна.Ранее МедикФорум писал о продуктах для уменьшения вздутия живота.

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