Врач рассказала как заснуть, если ваш партнер храпит
Громкий шум с улицы или храп вашего партнера мешают вам заснуть и могут сильно разозлить нас по ночам. Беруши, конечно, помогают в таких ситуациях. Но что делать, если у вас нет под рукой беруш?
Наденьте пижаму, выключите свет, ложитесь спать – значит, страна грез не за горами. Когда появляются тревожные звуки, покой и мечты быстро заканчиваются.
Вот почему шум так беспокоит нас по ночам
«Конечно, это зависит от того, какой это шум», — говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.
В принципе, шум во время сна может привести к учащению сердцебиения и ускорению мозговых волн. Поэтому он может легко разбудить нас, особенно когда мы засыпаем, говорит специалист по физиологии, изучающий сон и умственную деятельность.
Важно, слышен ли шум постоянно или нерегулярно. Например, тиканье часов или храп беспокоят больше, чем шум системы кондиционирования.
Также играет роль так называемый уровень звукового давления. Он измеряет интенсивность шума. Это зависит от того, насколько шум выделяется на фоне окружающего шума. Чем громче окружающая среда, тем меньше мы воспринимаем новый стимул.
Внезапный шум пугает нас
Имеет значение то, как внезапно начинается шум. Люди с большей вероятностью просыпаются от неожиданных звуков, чем от звуков, которые постепенно становятся громче.
По мнению врача, шумы действуют очень индивидуально. Исследования дорожного шума показывают, что почти каждый просыпается при уровне шума в 65 децибел.
Однако, если вы очень устали, вы можете заснуть даже в более громкой обстановке, говорит она.
«Мы также знаем, что некоторые молодые люди в какой-то момент ночи засыпают на дискотеке, хотя там невероятная шумовая ситуация».
Роль психики
Важную роль также играет личное отношение к шуму.
«Люди могут очень по-разному реагировать на тот или иной шумовой раздражитель, в зависимости от того, как они оценивают этот болевой раздражитель», — говорит врач.
В качестве вымышленного примера исследователь стресса приводит отца, который дремлет в саду, несмотря на то, что дети громко играют. Отец включает детский шум в свой сон как положительный стимул, потому что он сигнализирует ему, что все в порядке.
«Тот, кто негативно относится к шуму и людям, его вызывающим, концентрирует на этом свое внимание».
Это означает, что шумы становятся еще более заметными. В любом случае постоянный тревожный шум во время сна может оказаться токсичным явлением, вредным для здоровья и особенно сердечно-сосудистой системы.
Советы и рекомендации для релаксации
Люди могут справляться с шумом во время сна по-разному. Базовое расслабление важно. Она рекомендует дыхательное упражнение.
"Медленно вдохните семь раз подряд и выдохните – желательно шумно через губы. Это снижает кровяное давление".
Врач советуют сначала попытаться сделать источник шума небольшим. Это может произойти с затычками для ушей, но также может означать закрытие окон или дверей.
Снотворные следует использовать с осторожностью
Некоторые люди также слушают «белый шум», чтобы помочь им заснуть в шумной обстановке. Данные об эффекте пока неясны.
Некоторые исследования подтверждают, что шум имеет положительный эффект, поскольку маскирует отдельные тревожные шумовые явления. Другие исследования также показали отрицательные эффекты.
«К этому следует относиться с некоторой осторожностью», — подчеркивает врач.
В целом Климовская советует использовать снотворные только в исключительных случаях и на короткое время, чтобы не попасть в зависимость от них. Вам также следует избегать плохой гигиены сна.
Используйте кровать только для сна, а не для просмотра телевизора
По мнению врача, это, в частности, означает:
- Кровать должна быть предназначена только для сна, а не для еды или просмотра телевизора.
- Непосредственно перед сном следует избегать физических упражнений и не есть обильно.
- Синего света также следует избегать.
- Последний кофе следует выпить примерно за шесть часов до сна. Алкоголь также не является хорошей идеей перед сном. Это утомляет вас, но также заставляет вас просыпаться ночью раньше и чаще.
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