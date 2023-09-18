Онколог Карасев: неприятные ощущения после еды могут указывать на рак

Онколог Карасев поделился с россиянами информацией о том, что неприятные ощущения после еды могут указывать на рак. По словам врача, во многих случаях онкобольные рассказывают о дискомфорте, появляющемся в связи с принятием пищи. Люди, например, жалуются на то, что их тошнит или у них возникает опоясывающая тело боль. Эти состояния одолевают их во время еды либо после, спустя примерно два часа.Врач Карасев подчеркнул, что регулярное возникновение подобных ощущений, любого дискомфорта после еды или при ее употреблении, – это серьезный повод обратиться в медучреждение за консультацией и обследованием.Также онколог обратил внимание на то, что раковым заболеваниям бывает свойственно повышение температуры тела, при котором отсутствуют признаки инфекции, такие как кашель и насморк. Кроме того, при развитии онкологического процесса могут увеличиваться лимфоузлы, происходит непреднамеренное похудение.Иван Карасев добавил, что на появление опухолей могут влиять неправильное питание, нездоровые привычки, подверженность стрессу и психоэмоциональному напряжению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли геморрой быть предраковым состоянием.

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