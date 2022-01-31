Ученые: когнитивно-поведенческая терапия может менять микробиом кишечника

«Эта работа демонстрирует, что обучение людей тому, как мыслить более гибко в конкретных ситуациях, может снизить физическое напряжение и стресс, нарушающие взаимодействие между мозгом и кишечником», - рассказывает Джеффри М. Лакнер, профессор кафедры медицины в Школе медицины и биомедицинских наук Джейкобса в Университета Буффало.

Совместное исследование ученых из Университета Буффало и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, впервые показало, что поведенческое самоуправление синдромом раздраженного кишечника (СРК) может коренным образом изменить работу микробиома. Это первая работа, показывающая, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) может научить пациентов устранять биологические причины их желудочно-кишечных симптомов.Это исследование, опубликованное в журнале Microbiome, показывает, как немедикаментозное и недиетическое лечение СРК вызывает изменения в функции мозга и микробиома путем нормализации способов обработки информации. По словам Лакнера, эти результаты окажут огромное влияние на понимание желудочно-кишечных заболеваний, которые несут значительную нагрузку на общественное здравоохранение.В исследовании приняли участие 84 пациента с СРК. Они прошли нейровизуализацию или подробное клиническое обследование. У 34 пациентов были собраны данные о микробиоме. Подходящие пациенты были рандомизированы для получения 10 сеансов когнитивно-поведенческой терапии в клинике или четырех сеансов домашней КПТ с минимальным контактом с терапевтом в течение 10-недельного обострения. Из 84 участников исследования 58 заметили улучшение после КПТ.Ранее ученые установили, что конопля защищает от коронавируса