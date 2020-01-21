Исследование: когнитивно-поведенческая терапия помогает справиться с симптомами менопаузы

Особенности исследования

Выводы

«Это небольшое исследование согласуется с другими исследованиями женщин в период менопаузы, показывающими преимущества когнитивно-поведенческой терапии в улучшении приливов. Это также продемонстрировало улучшение депрессии, сна и сексуальной функции », - говорит д-р Джоанн Пинкертон, исполнительный директор NAMS, который не принимал участия в исследовании.