Исследование: когнитивно-поведенческая терапия помогает справиться с симптомами менопаузы
Исследование, опубликованное в Menopause, журнале "Североамериканского общества менопаузы", показало, что когнитивно-поведенческая терапия может помочь справиться с другими симптомами менопаузы, такими как проблемы со сном и сексуальная дисфункция. Это исследование является первым, в котором рассматривается эффективность когнитивно-поведенческой терапии при физических и психологических симптомах менопаузы.
Особенности исследованияИсследовательская группа привлекла 71 женщин в перименопаузе или постменопаузе, которые искали облегчение симптомов. В рандомизированном контролируемом исследовании слепые оценки участников проводились в начале испытания, через 12 недель после начала и через три месяца после лечения. Сеансы когнитивно-поведенческой терапии включали образовательные, когнитивные и поведенческие стратегии в отношении вазомоторных и депрессивных симптомов, тревоги, проблем со сном и сексуальных проблем.
ВыводыУченые пришли к выводу, что когнитивно-поведенческая терапия действительно уменьшает некоторые симптомы менопаузы: приливы, нарушения сна, депрессию и сексуальные проблемы. Эти результаты оставались неизменными в течение не менее трех месяцев после лечения когнитивно-поведенческой терапией.
«Это небольшое исследование согласуется с другими исследованиями женщин в период менопаузы, показывающими преимущества когнитивно-поведенческой терапии в улучшении приливов. Это также продемонстрировало улучшение депрессии, сна и сексуальной функции », - говорит д-р Джоанн Пинкертон, исполнительный директор NAMS, который не принимал участия в исследовании.
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