Материнское ожирение необязательно вызывает лишний вес у ребёнка
Исследователи из Университета Бристоля выяснили, что лишний вес матери не всегда трансформируется в такие же объемы лишнего веса у её детей. Значительно большим фактором риска детского ожирения являются образ жизни и питание.
Было принято считать, что у женщин, страдающих от ожирения, дети часто сами имеют лишний вес, и это объясняется плохой наследственностью. Но ученые из Великобритании провели масштабное исследование с участием 9 000 матерей и их детей. Они выяснили, что устойчивой связи между материнским ожирением и детским нет, и если подобные случаи встречаются, то они вовсе не объясняются генами.
По словам ученых, детский лишний вес определяется не столько наследственностью, сколько питанием и образом жизни. Именно это является наиболее важным для ребёнка и подростка. Некоторая связь с материнским весом существует, но она объясняется не генетикой, а тем, что в период вынашивания ребенка полная женщина ест слишком много, и её малыш получает избыточное количество питательных веществ через плаценту.
Однако это внутриутробное перекармливание не является ключевым фактором, впоследствии влияющим на вес малыша. Очень важно, чтобы мамы с лишним весом кормили своих детей правильно. Увы, дети часто берут пример со своих родителей, и это касается питания. Если мама или папа всё время налегают на сладости, фастфуд и какие-нибудь чипсы, то и их ребёнок будет поглощать всё это, запивая газировкой. Вот почему у женщин с лишним весом чаще всего бывают дети с ожирением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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входит в группу «университетов из красного кирпича» (то есть изначально бывших политехническими колледжами). Получил Королевскую хартию в 1909 году. Является правопреемником Университетского колледжа в Бристоле, существовавшего с 1876 года.
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