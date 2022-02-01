Материнское ожирение необязательно вызывает лишний вес у ребёнка

Университет Бристоля

Здоровье

входит в группу «университетов из красного кирпича» (то есть изначально бывших политехническими колледжами). Получил Королевскую хартию в 1909 году. Является правопреемником Университетского колледжа в Бристоле, существовавшего с 1876 года.