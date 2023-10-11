Врач Королева: пельмени дают организму белок и полезные жиры

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пельмени

По словам терапевта и диетолога Маргариты Королевой, пельмени вполне могут быть полезным для организма блюдом.

Врач Королева высказалась о том, что умеренное употребление пельменей в рамках здорового в целом рациона не повредит здоровью человека. Более того, пельмени дают организму полезные жиры и белок, сообщила эксперт «Москве 24».

«Белок в составе такого продукта на достаточно долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме», – констатировала Королева.

Медик добавила, что полезными прежде всего считаются пельмени, приготовленные дома из натуральных ингредиентов. Превалировать в них должна мясная начинка. Выполненные из качественного мяса пельмени станут источником ряда витаминов и микроэлементов. Даже содержащийся в них жир может приносить пользу: он поддерживает работу тела на молекулярном уровне.

«Жировые компоненты находят себе применение, потому что наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы», - сказала в связи с этим эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чеснок является одним из наиболее полезных овощей, помогающих печени восстанавливаться.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : пельмени, польза для здоровья, Маргарита Королева
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Врач Королева: пельмени дают организму белок и полезные жиры