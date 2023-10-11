Прием высоких доз витамина D может повредить жизненно важные органы

«Витамин D — это, по сути, питательное вещество, которое необходимо организму в небольших количествах, чтобы функционировать и оставаться здоровым. Витамин D помогает организму использовать кальций и фосфор, чтобы наши кости, мышцы и зубы оставались здоровыми и сильными. Недостаток витамина D, также известный как дефицит витамина D, может привести к тому, что кости станут мягкими и слабыми, что может привести к деформации», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Чрезмерное потребление витамина D

«Прием слишком большого количества витамина D в качестве добавки в течение длительного периода времени может привести к накоплению кальция в организме, что может ослабить кости, повредить сердце и почки», - объясняет Захарова.

«Это относится ко взрослым, включая беременных и кормящих женщин, пожилых людей и детей в возрасте от 11 до 17 лет».

«Очень высокий уровень витамина D в крови может вызвать тошноту, рвоту, мышечную слабость, спутанность сознания, боль, потерю аппетита, обезвоживание, чрезмерное мочеиспускание и жажду, а также камни в почках».

«Вы не можете получить слишком много витамина D от солнечного света, потому что ваша кожа ограничивает количество вырабатываемого витамина D», - говорит врач Захарова.

Определенные витамины и минералы жизненно важны, когда речь идет о том, чтобы наш организм функционировал в меру своих возможностей.Дефицит некоторых питательных веществ может вызвать у вас чувство слабости и усталости и даже сделать вас восприимчивыми к болезням.По этой причине многие люди полагаются на ежедневные добавки, часто в форме таблеток. Однако их прием может быть сопряжен с некоторыми рисками для здоровья.Врач общей практики предупредил об опасности как недостатка витамина D, так и чрезмерного приема.Основной источник витамина D — солнце. Дефицит витамина D связан с недостатком энергии и усталостью, поэтому вполне естественно, что получение суточной дозы за счет естественного воздействия солнца повысит уровень энергии.Однако зимой солнечный свет не содержит достаточного количества UVB-излучения, чтобы наша кожа могла вырабатывать витамин D. В этом случае необходимо увеличить потребление витамина D с помощью диеты или добавок.По этой причине врач рекомендует ежедневно принимать добавки с витамином D в течение осенних и зимних месяцев.Но прием слишком большого количества витамина D сопряжен с риском.Не следует принимать более 100 мкг витамина D в день. На самом деле, 10 микрограммов (стандартное количество добавки) вполне достаточно.Гиперкальциемия – накопление кальция – может возникнуть в организме в результате потребления слишком большого количества витамина D. Избыток витамина D «может быть вредным».Чрезвычайно высокий уровень витамина D может вызвать почечную недостаточность, нерегулярное сердцебиение и даже смерть. Высокий уровень витамина D почти всегда вызван потреблением чрезмерного количества витамина D из пищевых добавок.Хорошие пищевые источники витамина D включаютЕсли вас беспокоит потребление витаминов и какие-либо симптомы дефицита или чрезмерного потребления витаминов, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые могут убить поджелудочную железу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.