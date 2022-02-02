Диетолог назвала топ-3 полезных фрукта зимой

Абрикосы

Бананы

Гранат

Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

По словам эксперта, в целом все фрукты полезны, если употреблять их в умеренном количестве. Однако среди привычных в нашем регионе «зимних» фруктов наибольшей пользой отличаются три из них.Замороженные или в виде кураги, эти фрукты даже зимой сохраняют обилие калия, магния и разнообразных витаминов. Также отличаются способность легко стимулировать работу кишечника.Содержат большое количество клетчатки и калия. Также этот фрукт достаточно углеводный, за счет чего являются оптимальным видом перекуса. Помимо этого, в состав бананов входит триптофан выступает субстратом для синтеза серотонина, который принять называть «гормоном радости».Сок этого плода богат железом, магнием и витамином С. Также содержит обилие биоактивные вещества — биофлавоноиды. Даже кожура граната полезна — она оказывает противовоспалительный и ранозаживляющий эффект. А благодаря своему строению, фрукт сохраняет свои полезные свойства в течение длительного времени.