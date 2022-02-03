Врач рассказала, как питаться при планировании беременности

«Употребление меньшего количества этих продуктов до беременности может снизить вероятность развития диабета во время беременности. Заменяйте колбасу, свинину и говядину на рыбу, курицу, индейку, морепродукты», — посоветовала диетолог.

Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

По словам специалиста, питание будущей матери играет одну из важнейших ролей, как для ее здоровья, так и для здоровья ребенка.Прежде всего, в это период женщине необходимо увеличить объем потребляемой клетчатки: дополнительных 10 грамм. «Добыть» их можно с помощью злаков, фруктов и овощей. По статистике, такая мера позволяет снизить риски развития гестационного диабета на 26%.Для того, чтобы подкрепить этот эффект, эксперт рекомендует значительно уменьшить употребление сладких газированных напитков, красного и обработанного мяса и жиров животного происхождения.Также следует частично заменить животный белок на растительный.Кроме того, весомую помощь на этапе планирования беременности окажет дополнительное употребление фолиевой кислоты: брокколи, брюссельская и цветная капуста, хлеб из цельнозерновой муки, стручковая фасоль, айсберг.