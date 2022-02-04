Как проявляется диабет: необычный привкус может быть симптомом

«стойкий сладкий привкус во рту может быть признаком неспособности организма регулировать уровень сахара в крови, что является потенциальным признаком диабета».

Рассказывая о том, как может проявляться заболевание диабетом, медики уточнили, чтоПо словам врачей, развитие диабета сопровождается нарушениями в функционировании поджелудочной железы, которая производит гормон глюкагон, участвующий в процессах, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови. Возникающий вследствие этого сбой выработки глюкагона способствует тому, что уровень сахара в крови растет. Тем более, что одновременно в организме нарушается чувствительность к сахароснижающему гормону инсулину, или его производится недостаточно.Результатом возросшей концентрации сахара в крови и становится сладкий привкус.Также специалисты напомнили, что длительно высокий сахар в крови может спровоцировать возникновение гипергликемии, на фоне которой развивается такое осложнение как кетоацидоз. У человека при этом можно чувствовать сладковатое фруктовое дыхание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с высоким сахаром в крови и диабетом эффективно помогает бороться слива