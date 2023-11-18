Врач Вялов назвал полуфабрикаты крайне опасными из-за содержащихся добавок

«Любое блюдо из полуфабрикатов можно назвать вредной едой».

«За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными», - подчеркнул он.

Врач Вялов констатировал:Специалист назвал полуфабрикаты крайне опасными из-за содержащихся добавок. По словам медика, в готовом продукте, требующем только разогрева, присутствуют вещества, добавляемые для сохранения пищиВялов добавил, что человек, который съедает порцию полуфабрикатов в день, вдвое увеличивает личный риск пострадать от воспалительного заболевания кишечника. В более значительном количестве такая еда способствует возникновению в кишечнике полипов, часто являющихся предраковыми образованиями.Наиболее опасной для организма Вялов назвал жареную готовую к употреблению еду. Врач проинформировал, что такая пища готовится путем обжаривания в масле, которое длительное время подвергается накаливанию и используется для многократных обжарок большого количества порций. Медик заявил, что такая пища является «однозначно вредной едой», в особенности, если она запивается пивом. Подобное сочетание провоцирует воспалительные процессы в кишечнике и рост патогенных микробов, увеличивает подверженность колоректальному раку в молодом возрасте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Соломатина посоветовала пожилым людям избегать употребления продуктов, богатых витамином К.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.