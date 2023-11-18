Кардиолог назвал признаки инфаркта, которые появляются за несколько месяцев до события

«Признаки и симптомы сердечного приступа варьируются от человека к человеку. Некоторые люди могут не испытывать симптомов до того, как произойдет сердечный приступ, а сам сердечный приступ будет внезапным. Однако у некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже дольше до сердечного приступа», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Боль и/или дискомфорт в груди

Учащенное сердцебиение, которое возникает внезапно и повторяется неоднократно

Дискомфорт в других частях тела (обе руки, спина, шея, челюсть и/или живот)

Одышка

Вспыхиваю в холодном поту

Тошнота

Легкомысленность

Сильная усталость .

«Если у вас возникнут какие-либо симптомы, очень важно немедленно обратиться за медицинской помощью».

«В ожидании прибытия медицинской помощи постарайтесь сохранять спокойствие и отдыхать. Не игнорируйте симптомы; раннее выявление и лечение могут спасти вашу жизнь».

Угрожающему жизни характеру сердечных приступов не способствует тот факт, что неотложная медицинская помощь часто возникает из ниоткуда.Хотя именно так могут развиваться сердечные приступы, исследования показывают, что пациенты также могут испытывать незначительные признаки в течение нескольких месяцев, предшествующих этому событию.Опрос более 500 женщин, переживших сердечные приступы, показал, что 95 процентов из них почувствовали настораживающие признаки «примерно за месяц до» события.Врач-кардиолог рассказал на что обращать внимание.Доктор объяснил, что боль в груди считается «наиболее распространенным» признаком сердечного приступа: некоторые люди испытывают давление, сдавливание, полноту или боль в центре грудной клетки.Более того, он отметил, что у людей, перенесших сердечный приступ, может наблюдаться только один из этих симптомов, а не все из них.Кардиолог добавил: «Симптомы, которые усиливаются при физической нагрузке, являются явным предупреждающим знаком.Варфоломеев подчеркнул важность обращать внимание на эти признаки и не игнорировать ихОн объяснил, что раннее выявление и лечение могут «значительно улучшить» исход сердечного приступа.Кардиолог сказал:Регулярная физическая активность (упражнения ≥5 дней в неделю) и поддержание здоровой массы тела являются ключевыми факторами предотвращения сердечной недостаточности. Другие виды здорового образа жизни также снижают риск развития сердечной недостаточности: отказ от курения, употребление фруктов и овощей (4 порции в день) и умеренное употребление алкоголя (1 порция в день).Ранее МедикФорум писал о чае, который помогает от бессонницы.

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