Врач назвала самый распространенный признак плохого кровообращения — плюс способы его улучшить
Плохая циркуляция возникает, когда кровь не течет свободно по телу из-за закупорки артерий. Это может быть вредным, так как означает, что ваши органы (включая сердце и мозг) не получают всех питательных веществ, необходимых им для правильного функционирования. Кроме того, ваши ноги, ступни, руки и руки также не будут получать достаточно крови. В совокупности это может привести к множеству проблем, некоторые из которых потенциально опасны для жизни.
По словам Шадии Лааути, дерматолога из Forbici London, холодные руки и ноги могут сигнализировать о плохом кровообращении.
«Одним из наиболее распространенных признаков плохого кровообращения являются холодные руки и ноги, что может быть крайне неудобно. Это происходит из-за уменьшения кровотока по всему телу, что может привести к колебаниям температуры кожи и нервных окончаний рук и ног».
Уменьшение мышечной боли и скованности
«Для тех, кто регулярно поднимает тяжести, мышечная боль не является необычным признаком, но длительные эпизоды боли могут быть признаком недостаточного кровотока. Это можно легко облегчить с помощью специальных массажных процедур. Они не только помогают ускорить кровообращение, но и обеспечивают получение мышцами достаточного количества кислорода и питательных веществ для устранения боли».
Улучшение когнитивного здоровья
Если вы обнаружите, что часто что-то забываете или изо всех сил пытаетесь сосредоточиться на задаче на работе, у вас может быть плохое кровообращение, которое влияет на повседневную работу вашего мозга.
«Эти когнитивные проблемы могут возникать из-за уменьшения притока крови к мозгу, поскольку кровь недостаточно быстро перекачивается по телу».
Плохое кровообращение может быть опасным, так как когда кровь ограничена, артерии не могут доставлять кровь к сердцу, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и системы кровообращения.
Как улучшить кровообращение
- Упражнения
- Питье не менее 6 стаканов воды в день
- Снижение уровня стресса
- Уменьшения потребления кофеина
- Растяжка
Шадии Лааути
Здоровье
Врач-дерматолога в Forbici London (Великобритания).
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