Врач назвала самый распространенный признак плохого кровообращения — плюс способы его улучшить

«Одним из наиболее распространенных признаков плохого кровообращения являются холодные руки и ноги, что может быть крайне неудобно. Это происходит из-за уменьшения кровотока по всему телу, что может привести к колебаниям температуры кожи и нервных окончаний рук и ног».

Уменьшение мышечной боли и скованности

«Для тех, кто регулярно поднимает тяжести, мышечная боль не является необычным признаком, но длительные эпизоды боли могут быть признаком недостаточного кровотока. Это можно легко облегчить с помощью специальных массажных процедур. Они не только помогают ускорить кровообращение, но и обеспечивают получение мышцами достаточного количества кислорода и питательных веществ для устранения боли».

Улучшение когнитивного здоровья

«Эти когнитивные проблемы могут возникать из-за уменьшения притока крови к мозгу, поскольку кровь недостаточно быстро перекачивается по телу».

Как улучшить кровообращение

Упражнения

Питье не менее 6 стаканов воды в день

Снижение уровня стресса

Уменьшения потребления кофеина

Растяжка